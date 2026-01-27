Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Frontalzusammenstoß auf der B7 (0022269/2026)

Altenburg (ots)

Untschen. Am 26.01.2026 gegen 16:11 Uhr ereignete sich auf der B7 in Fahrtrichtung Ronneburg, im Bereich des Abzweigs Tannefeld, ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 39-jährige VW-Fahrerin wich einem kurz zuvor geschehenen Kleinunfall aus und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. In der Folge kam es zur frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw Mercedes, der von einer 29-jährigen Frau geführt wurde. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt und in umliegende Kliniken eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden im jeweils hohen vierstelligen Bereich. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. (DL)

