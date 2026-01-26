Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (GRZ) Sachbeschädigung durch Schmierereien - die Polizei bittet um Mithilfe (0019774/2026)

Greiz (ots)

Weida. In der Nacht vom 14.01.2026 zum 15.01.2026 im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 07:00 Uhr wurden im Bereich des Marktes mehrere Objekte durch eine bislang unbekannte Person mit Farbe beschmiert. Die einzelnen Graffitis haben jeweils eine Größe zwischen circa einem und drei Quadratmetern. Ein politischer Hintergrund ist derzeit nicht erkennbar. Beschmiert wurden unter anderem mehrere Hausfassaden und eine Umfriedungsmauer des Rathauses. Die Schadenssumme kann derzeit noch nicht beziffert werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Bisher liegen keine Hinweis zu tatverdächtigen Personen vor. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, die im angegeben Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 03661 6210 zu melden. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell