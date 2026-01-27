PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Baustellencontainer aufgeflext (0021590/2026)

Greiz (ots)

Wachholderschänke. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Donnerstagmittag bis Sonntagmorgen gewaltsam Zugang zu einem Container auf einer Baustelle an der B92 zwischen Daßlitz und Gommla. Mit einem Trennschleifer wurde die Container-Rückwand geöffnet. Entwendet wurden rund 600 Meter Kupferkabel sowie zwei Vibrationsstampfer. Der Gesamtschaden wird mit einem Betrag im unteren fünfstelligen Bereich ausgewiesen. Die Täter entfernten sich anschließend unerkannt. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 03661 621-0 zu melden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

