POL-ME: Brand im Gewerbegebiet: Polizei bittet um Hinweise - 2601082

Langenfeld (ots)

Am Sonntagabend, 25. Januar 2026, brannte die Eingangsschleuse eines Langenfelder Unternehmens in einem Gewerbegebiet. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 22 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu dem Brand an der Herzogstraße in Höhe der Hausnummer 30 gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie ein Feuer in der Eingangsschleuse eines Verwaltungsgebäudes fest. Das Feuer konnte von den Einsatzkräften der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der entstandene Schaden wird vorläufig auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei geht aktuell von vorsätzlicher Brandstiftung aus und hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Zur Tatzeit wurde ein verdächtiger Mann mit einem E-Scooter beobachtet, der über die Herzogstraße in Richtung Ernst-Tellering-Straße unterwegs war. Der Unbekannte trug eine dunkle Jacke mit Kapuze und eine dunkle Hose. Es wird ermittelt, ob er im Zusammenhang mit der Tat steht.

Die Polizei fragt:

Wer hat am Sonntagabend etwas Verdächtiges in der Nähe der Herzogstraße beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter 02173 288-6310 entgegen.

