POL-ME: Brennender Baucontainer: Polizei bittet um Hinweise - 2601083

Ratingen (ots)

In der Nacht auf Samstag, 24. Januar 2026, brannte in Ratingen ein Baucontainer. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 0 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu dem brennenden Container vor einem Einfamilienhaus an der Philippstraße in Höhe der Hausnummer 33 gerufen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen.

Die Polizei ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Philippstraße etwas Verdächtigtes beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

