POL-ME: Brennender Baucontainer: Polizei bittet um Hinweise - 2601083
Ratingen (ots)
In der Nacht auf Samstag, 24. Januar 2026, brannte in Ratingen ein Baucontainer. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 0 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu dem brennenden Container vor einem Einfamilienhaus an der Philippstraße in Höhe der Hausnummer 33 gerufen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen.
Die Polizei ermittelt und fragt:
Wer hat zur Tatzeit an der Philippstraße etwas Verdächtigtes beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell