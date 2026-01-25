POL-ME: Brand in Übergangswohnheim: Polizei ermittelt zur Brandursache - 2601080
Monheim am Rhein (ots)
Wie die Stadt Monheim am Rhein bereits berichtete, kam es am Samstag (24. Januar 2026) in einem Übergangswohnheim an der Niederstraße in Monheim am Rhein zu einem Zimmerbrand. Verletzt wurde niemand - die Polizei hat Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.
Folgendes war nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse geschehen:
Gegen 12:10 Uhr wurde die Polizei über ein in Brand stehendes Zimmer im Erdgeschoss der Notunterkunft alarmiert. Als die Polizei vor Ort eintraf, war die Feuerwehr der Stadt Monheim am Rhein bereits mit der Löschung des Zimmers zugange. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt.
Im Zuge erster Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Brand gegen 12 Uhr in dem Zimmer ausgebrochen sein muss. Wie es zu dem Feuer kam, ist jedoch noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Brandes befanden sich laut Angaben von Zeugen keine Personen in dem betroffenen Zimmer.
Die Polizei fragt:
Wer kann Angaben zur Brandursache machen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.
