Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2601075

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Zeit von Mittwoch, 21. Januar 2026, gegen 22 Uhr, bis Donnerstag, 22. Januar 2026, gegen 0 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in die Büroräume eines Seniorenzentrums an der Panner Straße in Velbert-Langenberg eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt und entwendeten Bargeld aus einer Geldkassette.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Donnerstag, 22. Januar 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 13 und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus in einem Wohngebiet am Dickelsbach in Ratingen-Hösel eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Balkontür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am Donnerstag, 22. Januar 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 6 und 19:45 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Eichenstraße in Hilden eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Am Donnerstag, 22. Januar 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 10:10 und 12:15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Wielandstraße in Erkrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck und Bargeld entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Donnerstag, 22. Januar 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 17:20 und 19:30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Locher Weg in Langenfeld- Reusrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terassentür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde ein Schranktresor mit Bargeld gestohlen.

Am Donnerstag, 22. Januar 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 17:30 und 20 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Von-Nesselrode-Straße in Langenfeld eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Am Donnerstag, 22. Januar 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 16 und 19:20 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Zum Blockbach" in Langenfeld eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terrassentür Zutritt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell