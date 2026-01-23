Polizei Mettmann

POL-ME: Verdacht der sexuellen Belästigung: Polizei fasst 74-jährigen Wülfrather - 2601078

Wülfrath (ots)

In Wülfrath soll ein 74 Jahre alter Mann am Dienstag (20. Januar 2026) in einem Bus ein elf Jahre altes Mädchen belästigt haben. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen aus Wülfrath stellen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Eigenen Angaben zu Folge war die elfjährige Schülerin am Dienstag (20. Januar 2026) gegen 14:40 Uhr in dem Bus der Linie 641 in Wülfrath unterwegs, als sich auf Höhe der Goethestraße ein Senior neben sie setzte und die Hand auf ihren Oberschenkel legte. Zudem versuchte der Mann, dem Mädchen ein Kuscheltier zu schenken.

Andere Fahrgäste wurden auf die Situation aufmerksam und mischten sich ein, ehe sich die Elfjährige an den Busfahrer wandte. Kurz darauf stieg der Mann aus dem Bus.

Das Mädchen erzählte seiner Mutter von dem Vorfall, die diesen richtigerweise zur Anzeige brachte. Tatsächlich konnte die Polizei den Tatverdächtigen, einen 74 Jahre alten Deutschen aus Wülfrath, anhand der guten Beschreibung identifizieren und vorübergehend festnehmen.

Gegen den Wülfrather wurde ein entsprechendes Verfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn dauern an.

