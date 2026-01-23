Polizei Mettmann

POL-ME: Erneut brennender Müllcontainer in Monheim am Rhein - 2601073

Monheim am Rhein (ots)

In der Nacht auf Freitag, 23. Januar 2026, brannte in Monheim am Rhein erneut ein Müllcontainer. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 3:00 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei von einem aufmerksamen Zeugen zur Weddinger Straße in Höhe der Hausnummer 5 gerufen. Dort brannte ein Müllcontainer, der durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sie prüft zudem, ob der Brand mit ähnlichen Vorfällen in Monheim am Rhein in Verbindung steht (siehe unsere Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6198828).

Die Polizei fragt:

Wer hat den Brand an der Weddinger Straße beobachtet oder kann Angaben zur Täterin oder zum Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

