POL-ME: 81-jährige Seniorin von falschen Handwerkern bestohlen - 2601074

Am Donnerstagmittag, 22. Januar 2026, stahlen in Ratingen zwei falsche Handwerker aus der Wohnung einer 81-jährigen Seniorin Bargeld. Die Polizei ermittelt und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um vor den unterschiedlichen Maschen der Betrügerinnen und Betrüger zu warnen.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen passiert:

Gegen 12 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der 81-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus an der Marggrafstraße. Zwei unbekannte Männer gaben vor, das Wasser abstellen zu müssen und betraten die Wohnung. Dort lenkte einer der Täter die Ratingerin in der Küche ab, während der andere unbemerkt die Wohnung durchsuchte. Die Männer gingen nach wenigen Minuten.

Erst später fiel der Seniorin auf, dass ihr Bargeld aus dem Portmonee gestohlen worden war. Sie alarmierte richtigerweise die Polizei und beschreibt einen der Täter als:

- ungefähr 30 Jahre alt - circa 1,80 Meter groß - schlank - blond - sprach Deutsch - trug eine Jacke und hatte Unterlagen in der Hand

Zu dem zweiten Mann kann sie keine Angaben machen.

Die Polizei fragt:

Wer hat am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr etwas Verdächtiges an der Marggrafstraße in Ratingen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter 02102 9981-6210 entgegen.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein entsprechendes Verfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Die Polizei warnt:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Handwerkerinnen und Handwerker sowie Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: Auch der kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freundinnen, Freunden oder Verwandten oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt.

