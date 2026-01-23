Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2601077

Bild-Infos

Download

Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Am Dienstag, 20. Januar 2026, touchierte in Hilden zwischen 9 Uhr und 20:15 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug einen geparkten Mazda MX-5 in der Tiefgarage Am Rathaus. Dabei entstanden Schäden an der hinteren, linken Karosserieseite in Höhe von geschätzt 500 Euro. Die Unfallverursacherin oder der Verursacher entfernte sich und verhinderte so eine ordnungsgemäße Schadensregulierung.

Am Donnerstag, 22. Januar 2026, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in Hilden auf dem Parkplatz Am Lindenplatz einen Opel Corsa. Der Fahrer des Corsa parkte den Opel gegen 18:30 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz. Als er gegen 21 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er an der linken Seite der Karosserie Kratzer und Verformungen fest. Der Schaden wird vorläufig auf circa 150 Euro geschätzt. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell