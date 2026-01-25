PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mettmann

POL-ME: Internistischer Notfall führte zu Verkehrsunfall - 2601081

Heiligenhaus (ots)

Am Freitag (23. Januar 2026) kam es in Heiligenhaus zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 17:35 Uhr fuhr eine 66-jährige Mettmannerin mit ihrem VW Tiguan über die Ratinger Straße in Richtung Homberg, als sie aufgrund eines internistischen Notfalls die Kontrolle über ihr Auto verlor und in den Gegenverkehr geriet. Auf Höhe der Bushaltestelle "Werkerwald" prallte ihr Auto in einen entgegenkommenden VW Multivan eines 45-jährigen Heiligenhausers sowie in den Ford Transit eines 25-jährigen Heiligenhausers.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Mettmannerin zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus. Die anderen beiden Unfallbeteiligten wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Wagen der 66-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Zur Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Straße für den Verkehr.

Original-Content von: Polizei Mettmann

