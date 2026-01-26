Polizei Mettmann

POL-ME: Überfall auf Tankstelle - Mitarbeiter mit Messern bedroht - 2601084

Velbert (ots)

Am Sonntag, 25. Januar 2026, überfielen zwei Täter eine Tankstelle in Velbert-Tönisheide und bedrohten dabei einen Mitarbeiter mit Messern. Die Polizei war schnell vor Ort und setzte bei der Suche nach den flüchtigen Tätern auch einen Hubschrauber ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 19:50 Uhr betraten die maskierten Täter den Verkaufsraum der Tankstelle an der Nevigeser Straße und forderten den 43-jährigen Tankstellen-Mitarbeiter auf, ihnen den Inhalt der Kasse auszuhändigen. Dabei bedrohten beide den Mann mit Messern und gingen ihn körperlich an. Sie entwendeten anschließend einen dreistelligen Betrag aus der Kasse und flüchteten in Richtung der Straße "Am Kröklenberg".

Die herbeigerufene Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde. Leider blieb diese jedoch erfolglos.

Die beiden Täter sprachen akzentfrei Deutsch und werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- männlich - circa 1,80 Meter groß - circa 20 Jahre alt - normale Statur, europäisches Erscheinungsbild - blonde, lockige Haare - komplett schwarz gekleidet mit Daunenjacke, Kapuzenpullover, Jogginghose und schwarzen Schuhen

Person 2:

- männlich - circa 1,60 Meter groß - circa 20 Jahre - schlank, südländisches Erscheinungsbild - schwarzer Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift "Lonsdale" - schwarze Jogginghose - braune Sneaker - Handschuhe

Die Polizei fragt:

Wer hat am Sonntag, 25. Januar 2026, in Velbert an der Nevigeser Straße / Am Kröklenberg gegen 20 Uhr Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizei Velbert unter Telefon 02051 946-6110.

