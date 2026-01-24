Polizei Düren

POL-DN: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Kreuzau (ots)

Am Samstagvormittag (24.01.2026, gegen 10:30 Uhr) kam es in Kreuzau auf der Hauptstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrzeug und einem Fußgänger. Der Fußgänger, ein 52- jähriger Mann aus Kreuzau, überquerte auf der Hauptstraße die Straße "Freiheit". Aus Richtung Kirchweg näherte sich ein Fahrzeug über die Hauptstraße in Fahrtrichtung Poststraße und bog nach rechts in die Straße "Freiheit" ab. Dabei wurde der Fußgänger offenbar übersehen und es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und dem Fußgänger. Der Fußgänger zog sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in Richtung "Freiheit" fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um einen gelb-grünen kleinen Kasten-/ Lieferwagen. Zeugen, welche Hinweise zum Geschehen oder auch dem beteiligten Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Düren unter der 02421-949-0 oder per Email unter poststelle.dueren@polizei.nrw.de zu melden.

