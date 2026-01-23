Polizei Düren

POL-DN: Radfahrer bei Kollision mit Pkw leicht verletzt

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Schillingsstraße am gestrigen Nachmittag (22.01.2026) wurde ein 58-jähriger Radfahrer aus Kerpen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Gegen 14:50 Uhr befuhr der Kerpener mit seinem Pedelec die Schillingsstraße aus Richtung Schevenhütte kommend in Richtung Düren. Als er bei Grünlicht den Kreuzungsbereich Kallsgasse (K27) passierte, erfasste ihn ein entgegenkommender Pkw beim Abbiegevorgang, so dass er zu Fall kam. Die Unfallverursacherin, eine 59-jährige Pkw-Fahrerin aus Langerwehe, hatte den Radfahrer zwar wahrgenommen aber die Situation nach eigenen Angaben falsch eingeschätzt, als sie von der Schillingsstraße nach links auf die K27 abbiegen wollte. Sie selber blieb unverletzt. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell