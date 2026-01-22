PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Leicht verletzter Fußgänger nach Verkehrsunfall in Düren

Düren (ots)

Am Mittwochmorgen (22.01.2026) kam es gegen 07:45 Uhr in der Morgendämmerung auf der Stürtzstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde.

Ein 37-jähriger Dürener befuhr mit seinem Pkw die Stürtzstraße in Fahrtrichtung August-Klotz-Straße. Zeitgleich wollte ein 23-jähriger Dürener die Fahrbahn zu Fuß überqueren. Der Pkw-Fahrer erkannte den dunkel gekleideten Fußgänger in der Morgendämmerung erst spät, leitete noch eine Bremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch Rettungskräfte ambulant behandelt. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Ein Sachschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 12:30

    POL-DN: Zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt

    Hürtgenwald (ots) - Ein 21-jähriger Mann aus Merzenich wurde am Mittwochmorgen (21.10.2026) bei einem Verkehrsunfall in der Pfarrer-Dickmann-Straße leicht verletzt, als er zwischen seinem und dem Fahrzeug der Unfallverursacherin eingeklemmt wurde. Gegen 10:10 Uhr stellte die 62-jähriger Unfallverursacherin aus Simmerath ihr Fahrzeug auf der leicht abschüssigen Pfarrer-Dickmann-Straße ab. Vor ihr parkte zu dieser ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 12:30

    POL-DN: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

    Vettweiß (ots) - Am Mittwoch (21.01.2026) kam es im Kreuzungsbereich Gereonstraße / L264 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Gegen 09:30 Uhr befuhr ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Mechernich die "ehemalige L33" aus Gladbach kommend in Richtung Vettweiß. Im Kreuzungsbereich der ehemaligen L33 / L264 / Gereonstraße übersah er einen vorfahrtsberechtigten 72-jährigen Mann ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 12:30

    POL-DN: Brand in Einfamilienhaus vermutlich durch den Hund ausgelöst

    Kreuzau (ots) - Am Mittwochnachmittag (21.01.2026) kam es in einem Haus in der Straße "Auf dem Graben" zu einem Brand. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Gegen 14:45 Uhr brannte im Kellergeschoss des Hauses das Teilstück einer Küchenzeile. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem "Brandleger" um den Hund der Familie. Dieser betätigte vermutlich beim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren