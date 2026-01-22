Polizei Düren

POL-DN: Leicht verletzter Fußgänger nach Verkehrsunfall in Düren

Düren (ots)

Am Mittwochmorgen (22.01.2026) kam es gegen 07:45 Uhr in der Morgendämmerung auf der Stürtzstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde.

Ein 37-jähriger Dürener befuhr mit seinem Pkw die Stürtzstraße in Fahrtrichtung August-Klotz-Straße. Zeitgleich wollte ein 23-jähriger Dürener die Fahrbahn zu Fuß überqueren. Der Pkw-Fahrer erkannte den dunkel gekleideten Fußgänger in der Morgendämmerung erst spät, leitete noch eine Bremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch Rettungskräfte ambulant behandelt. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Ein Sachschaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell