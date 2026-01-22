Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Vettweiß (ots)

Am Mittwoch (21.01.2026) kam es im Kreuzungsbereich Gereonstraße / L264 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 09:30 Uhr befuhr ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Mechernich die "ehemalige L33" aus Gladbach kommend in Richtung Vettweiß. Im Kreuzungsbereich der ehemaligen L33 / L264 / Gereonstraße übersah er einen vorfahrtsberechtigten 72-jährigen Mann aus Vettweiß. Dieser befuhr zeitgleich die L264 mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Sievernich. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 43-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Der 72-jährige Mann aus Vettweiß verblieb unverletzt.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 30.000,- Euro geschätzt.

