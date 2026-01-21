PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Kreuzau (ots)

Unbekannte Tatverdächtige sind am Dienstag (20.01.2026) in ein Einfamilienhaus an der Straße Bilsteiner Weg eingebrochen. In der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 19:10 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus.

Nach dem Eindringen durchsuchten sie mehrere Räume und öffneten zahlreiche Schubladen im Wohn- und Schlafzimmer. Entwendet wurden unter anderem ein Tresor mit zwei hochwertigen Armbanduhren, Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich, zwei Luxushandtaschen sowie eine Geldbörse. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Bilsteiner Wegs beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 02421 949-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

