Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Fahrzeuge in Langerwehe aufgebrochen - die Polizei sucht Zeugen

Langerwehe (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag (19.01.2026), 14:00 Uhr, und Dienstag (20.01.2026), 19:00 Uhr, gingen bislang unbekannte Täter fünf Pkw in Luchem und einen Pkw in Stütgerloch an.

In der Brückenstraße, der Burgstraße, dem Hahnweg und dem Dürener Weg öffneten die Täter, teilweise gewaltsam, insgesamt fünf parkende Fahrzeuge. Sie konnten mit entwendetem Bargeld, einem Portemonnaie und einem Parfüm unerkannt flüchten. Ein Pkw in der Else-Levy-Straße geriet ebenfalls in das Visier der Diebe. Aus diesem entwendeten die Täter ein Navigationsgerät.

Bislang liegt der Polizei ein Hinweis vor, dass in der Nacht zum Dienstag, gegen 02:20 Uhr, ein Mann in der Brückenstraße in Luchem beobachtet wurde, der versuchte, Fahrzeuge zu öffnen. Eine genaue Personenbeschreibung gibt es nicht.

Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zu den Taten geben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

So schützen Sie sich vor Diebstählen aus Fahrzeugen: - Lassen Sie keine Wertgegenstände oder Dokumente im Auto - selbst geringe Bargeldbeträge können Diebe anlocken. - Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab, auch bei kurzer Abwesenheit. - Parken Sie möglichst an gut beleuchteten Orten. - Melden Sie verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell