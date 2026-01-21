PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Alkoholfahrt gestoppt

Düren (ots)

Am Dienstag (20.01.2026) stoppten zwei Beamtinnen der Polizei Düren einen 30-jährigen Pkw-Fahrer aus Düren, der vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Außerdem wird er verdächtigt, zusätzlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden zu haben.

Die Beamtinnen überwachten gegen 14:45 Uhr im Einmündungsbereich Am Gretzer Acker / Senefelder Straße den Straßenverkehr. Aufgrund seiner sportlichen Fahrweise entschlossen sie sich, einen in Richtung Mariaweiler fahrenden Fahrzeugführer, anzuhalten. Im Schubigsfeld führten die Beamtinnen die allgemeine Verkehrskontrolle durch und konnten im Gespräch mit dem 30-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch in dessen Atemluft wahrnehmen. Zusätzlich fiel sein nervöses Gesamtverhalten auf. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Beamtinnen fest, dass der Mann Betäubungsmittel mit sich führte. Einen angebotenen Atemalkoholtest lehnte er zunächst ab. Der Durchführung eines Drogentests stimmte er ebenfalls nicht zu.

Aufgrund der Gesamtumstände erhärtete sich jedoch der Verdacht, dass der 30-Jährige neben Alkohol auch Betäubungsmittel konsumiert hatte. Daher wurde ihm in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Beamtinnen untersagten die Weiterfahrt und beschlagnahmten den Führerschein des Düreners.

Im Nachgang stimmte er der Durchführung eines Atemalkoholtests letztlich doch zu. Der Test ergab einen Wert von 0,74 Promille.

Gegen den 30-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 10:30

    POL-DN: Die Polizei sucht Zeugen nach zwei Einbrüchen

    Langerwehe (ots) - Zwischen Sonntag (18.01.2026, 15:00 Uhr) und Montag (19.01.2026, 07:25 Uhr) kam es in der Straße "Am Parir" gleich zu zwei Einbrüchen. Mindestens ein Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Containern, die sich auf einem dortigen Firmengelände befinden. Diese wurden auf der Suche nach Diebesgut durchwühlt. Anschließend gelangte der oder die Täter in eine Lagerhalle, aus der Werkzeug ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 10:30

    POL-DN: Brand in Räumlichkeiten eines deutsch-türkischen Kulturvereins

    Düren (ots) - In der Nacht zum Dienstag (20.01.2026) kam es gegen 00:30 Uhr zu einem Brand in den Räumlichkeiten eines deutsch-türkischen Kulturvereins in der Schüllsmühle. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr, die kurz nach Eingang der Meldung eintraf, brachte den Brand in dem Flachbau rasch unter Kontrolle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren