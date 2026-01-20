PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Die Polizei sucht Zeugen nach zwei Einbrüchen

Langerwehe (ots)

Zwischen Sonntag (18.01.2026, 15:00 Uhr) und Montag (19.01.2026, 07:25 Uhr) kam es in der Straße "Am Parir" gleich zu zwei Einbrüchen.

Mindestens ein Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Containern, die sich auf einem dortigen Firmengelände befinden. Diese wurden auf der Suche nach Diebesgut durchwühlt. Anschließend gelangte der oder die Täter in eine Lagerhalle, aus der Werkzeug entwendet wurde.

Ein weiteres Firmengelände in der Straße "Am Parir" geriet ebenfalls in das Visier der Einbrecher. Dort verschaffte sich mindestens ein Täter gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle. Diverse Schränke und Schubladen wurden geöffnet. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme aber noch unklar. Die Kriminalpolizei sicherte an beiden Tatorten Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte beobachtet haben oder Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren