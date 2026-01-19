PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Bei versuchtem Einbruch auf frischer Tat gefasst

Düren (ots)

Am Freitag (16.01.2026) wurde ein Reihenhaus in der Kölner Landstraße das Ziel von Einbrechern. Durch die aufmerksame Bewohnerin des Hauses sowie durch das schnelle Handeln der Polizei konnte der Einbruch noch rechtzeitig verhindert werden.

Gegen 13:50 Uhr teilte die Zeugin der Leitstelle der Polizei mit, dass sie auf einer Kamera in ihrem Garten zwei männliche Personen beobachten könne. Die Bewohnerin selbst befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause. Die Männer versuchten augenscheinlich gewaltsam in das Objekt zu gelangen. Vor Ort konnte die Dürener Polizei einen 26-jährigen und einen 31-jährigen Mann antreffen. Da die vor Ort festgestellten

Gesamtumstände Rückschlüsse auf entsprechende Tatbeteiligungen zuließen, wurden die beiden Männer zur weiteren Klärung der Tatumstände vorläufig festgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 12:11

    POL-DN: Über Rot gefahren - Polizei stoppt Alkoholfahrt

    Düren (ots) - Am Samstagabend (17.01.2026) stellte die Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle fest, dass ein 28-jähriger Pkw-Fahrer offenbar vor Fahrtantritt Alkohol zu sich genommen hatte. Gegen 22:30 Uhr wurden die Polizisten auf den Fahrzeugführer aufmerksam, weil dieser im Kreuzungsbereich Zehnthofstraße / Schenkelstraße eine Rotlicht zeigende Ampel missachtete. Im Zuge der Bismarckstraße konnte der ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 12:10

    POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - die Polizei sucht Zeugen

    Düren (ots) - Am Sonntag (18.01.2026) geriet ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Schießruthe" in das Visier von Einbrechern. Im Zeitraum zwischen 18:51 Uhr und 19:06 Uhr verschaffte sich mindestens ein Täter gewaltsam Zutritt zum Haus. Auf der Suche nach Diebesgut wurden innen zahlreiche Schränke durchwühlt. Was entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 12:09

    POL-DN: Drogenfahrt ohne Fahrerlaubnis

    Linnich (ots) - Im Rahmen des Streifendienstes führten Beamte der Polizeiwache Jülich in der Nacht zu Montag (19.01.2026) eine gezielte Verkehrskontrolle im Stadtgebiet durch. Gegen 01:25 Uhr fiel den Einsatzkräften auf der Rurdorfer Straße ein Pkw auf, dessen rechtes Abblendlicht defekt war. Das Fahrzeug war aus der Kirschstraße kommend in Fahrtrichtung L 228 unterwegs und wurde daraufhin angehalten. Am Steuer saß ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren