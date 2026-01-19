Polizei Düren

POL-DN: Bei versuchtem Einbruch auf frischer Tat gefasst

Düren (ots)

Am Freitag (16.01.2026) wurde ein Reihenhaus in der Kölner Landstraße das Ziel von Einbrechern. Durch die aufmerksame Bewohnerin des Hauses sowie durch das schnelle Handeln der Polizei konnte der Einbruch noch rechtzeitig verhindert werden.

Gegen 13:50 Uhr teilte die Zeugin der Leitstelle der Polizei mit, dass sie auf einer Kamera in ihrem Garten zwei männliche Personen beobachten könne. Die Bewohnerin selbst befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause. Die Männer versuchten augenscheinlich gewaltsam in das Objekt zu gelangen. Vor Ort konnte die Dürener Polizei einen 26-jährigen und einen 31-jährigen Mann antreffen. Da die vor Ort festgestellten

Gesamtumstände Rückschlüsse auf entsprechende Tatbeteiligungen zuließen, wurden die beiden Männer zur weiteren Klärung der Tatumstände vorläufig festgenommen.

