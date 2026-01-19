Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Sonntag (18.01.2026) geriet ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Schießruthe" in das Visier von Einbrechern.

Im Zeitraum zwischen 18:51 Uhr und 19:06 Uhr verschaffte sich mindestens ein Täter gewaltsam Zutritt zum Haus. Auf der Suche nach Diebesgut wurden innen zahlreiche Schränke durchwühlt. Was entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht klar. Die Kriminalpolizei ist an der Einsatzörtlichkeit erschienen und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße "An der Schießruthe" gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell