Polizei Düren

POL-DN: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall nach vermutlicher Rotlichtmissachtung

Jülich (ots)

Am Samstag, 17.01.2026 gegen 18:11 Uhr, kam es in der Einmündung der K6 auf die B56 zwischen Jülich und Aldenhoven zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Linnicher fuhr mit seinem PKW aus Richtung Jülich in Richtung Aldenhoven. An der Einmündung der K6 übersah der Linnicher mutmaßlich eine rote Lichtzeichenanlage. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines von rechts kommenden 30-jährigen Jülichers. Der Jülicher wurde leicht und seine 20-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Der Unfallverursacher verletzte sich ebenfalls leicht. Alle Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 14.000 Euro. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn der B56 im Bereich der Unfallstelle gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell