Polizei Düren

POL-DN: Pannenhelfer bei Verkehrsunfall verletzt

Jülich (ots)

Am Freitag, 16.01.2026 gegen 21:25 kam es auf der B 56 zwischen Jülich und Jülich-Selgersdorf zu einem Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Ein 59-jähriger Jülicher PKW-Führer befuhr die B56 aus Düren kommend in Fahrtrichtung Jülich. Er kam aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen auf dem Standstreifen pannenbedingt stehenden PKW. Vor dem Pannenfahrzeug befand sich weiterhin ein geparkter PKW auf dem Standstreifen, dessen Fahrer Starthilfe leisten wollte. Der 59-jährige Pannenhelfer aus Baesweiler stand zwischen den beiden Fahrzeugen. Er wurde auf Grund des Verkehrsunfalls zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt. Der Pannenhelfer wurde leicht verletzt in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 60.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B56 bis circa 00:15 Uhr gesperrt werden.

