PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Pannenhelfer bei Verkehrsunfall verletzt

Jülich (ots)

Am Freitag, 16.01.2026 gegen 21:25 kam es auf der B 56 zwischen Jülich und Jülich-Selgersdorf zu einem Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Ein 59-jähriger Jülicher PKW-Führer befuhr die B56 aus Düren kommend in Fahrtrichtung Jülich. Er kam aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen auf dem Standstreifen pannenbedingt stehenden PKW. Vor dem Pannenfahrzeug befand sich weiterhin ein geparkter PKW auf dem Standstreifen, dessen Fahrer Starthilfe leisten wollte. Der 59-jährige Pannenhelfer aus Baesweiler stand zwischen den beiden Fahrzeugen. Er wurde auf Grund des Verkehrsunfalls zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt. Der Pannenhelfer wurde leicht verletzt in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 60.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B56 bis circa 00:15 Uhr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 10:30

    POL-DN: Mit dem Leichtkraftrad gestürzt und in den Gegenverkehr gerutscht

    Langerwehe (ots) - Am Donnerstagmorgen (15.01.2026) geriet der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades aus Inden auf der L12n in Höhe der Autobahnauffahrt zu Fall und rutschte in den Gegenverkehr. Zur medizinischen Versorgung wurde er leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Gegen 06:55 Uhr war der Jugendliche auf der L12n von Inden auf dem Weg zur ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 10:30

    POL-DN: Nach Unfallflucht und Schlangenlinien auf der B264 von der Polizei gestoppt

    Düren / Langerwehe (ots) - Durch die richtige Reaktion einer aufmerksamen Zeugin gelang es am Donnerstagabend (15.01.2026) einer Streifenbesatzung der Wache Düren einen stark alkoholisierten Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen. Er hatte zuvor in Echtz einen geparkten Pkw touchiert und seine Fahrt in Schlangenlinien in Richtung Langerwehe fortgesetzt. Erst auf ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 10:30

    POL-DN: Falsche Polizeibeamte versuchen erneut ihr Glück

    Heimbach (ots) - Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter verhinderte am gestrigen Mittag (15.01.2026) einen erfolgreichen Betrugsversuch falscher Polizeibeamter. Diese hatten zuvor einen 86-jährigen Mann aus Heimbach zum Abheben einer größeren Summe Bargeld verleitet. Gegen 13:00 Uhr kontaktierten die falschen Polizisten den Senior telefonisch. Da in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei, solle der Geschädigte Bargeld ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren