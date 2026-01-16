PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Nach Unfallflucht und Schlangenlinien auf der B264 von der Polizei gestoppt

Düren / Langerwehe (ots)

Durch die richtige Reaktion einer aufmerksamen Zeugin gelang es am Donnerstagabend (15.01.2026) einer Streifenbesatzung der Wache Düren einen stark alkoholisierten Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen. Er hatte zuvor in Echtz einen geparkten Pkw touchiert und seine Fahrt in Schlangenlinien in Richtung Langerwehe fortgesetzt. Erst auf der Schönthaler Straße konnten die Beamten das Fahrzeug zu stoppen.

Gegen 19:00 Uhr hatte der 50-jährige Mann aus Düren auf der Breite Straße einen parkenden Pkw touchiert und seine Fahrt in Richtung Langerwehe ohne anzuhalten fortgesetzt. Einer Zeugin des Unfalls fiel zudem die Fahrunsicherheit des Mannes auf. Dieser sei immer wieder, auch auf der Bundesstraße in Richtung Langerwehe, starke Schlangenlinien gefahren und dabei teils auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geraten. Nur durch Glück sei es nicht zu einem Unfall gekommen.

Im Verlauf der Schönthaler Straße gelang es schließlich den hinzugerufenen Beamten, das Fahrzeug zu stoppen. Der Verdacht, dass der 50-Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke oder Betäubungsmitteln stehen könnte, bestätigte sich schnell. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Auch ein Drogenschnelltest verlief positiv. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe, beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und leiteten Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht ein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird im niedrigen dreistelligen Bereich geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Polizei Düren
