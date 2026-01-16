Polizei Düren

POL-DN: Fahrradfahrer angefahren - eine Person leicht verletzt

Vettweiß (ots)

Am Donnerstag (15.01.2026) kam es auf der K28 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Durch den Unfall wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt.

Gegen 17:10 Uhr befuhr ein 84-jähriger Mann aus Vettweiß mit seinem Fahrrad die Straße "Waldweg" in Fahrtrichtung "Jagdrain". Dazu musste er die K28 passieren. Beim Überqueren wurde er von einer 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Vettweiß erfasst. Diese befuhr zeitgleich die K28 von Vettweiß kommend in Richtung Jakobwüllesheim. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der 84-Jährige und wurde dadurch leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden wird auf 1.500,- Euro geschätzt.

