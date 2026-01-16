PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Fahrradfahrer angefahren - eine Person leicht verletzt

Vettweiß (ots)

Am Donnerstag (15.01.2026) kam es auf der K28 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Durch den Unfall wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt.

Gegen 17:10 Uhr befuhr ein 84-jähriger Mann aus Vettweiß mit seinem Fahrrad die Straße "Waldweg" in Fahrtrichtung "Jagdrain". Dazu musste er die K28 passieren. Beim Überqueren wurde er von einer 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Vettweiß erfasst. Diese befuhr zeitgleich die K28 von Vettweiß kommend in Richtung Jakobwüllesheim. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der 84-Jährige und wurde dadurch leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden wird auf 1.500,- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 10:30

    POL-DN: Ein Gebäude, zwei Einbrüche - die Polizei sucht Zeugen

    Düren (ots) - Zwischen Dienstag (13.01.2026, 14:00 Uhr) und Donnerstag (15.01.2026, 07:40 Uhr) geriet ein gemischt genutztes Mehrfamilienhaus in der Peterstraße in das Visier von Einbrechern. Das Erdgeschoss des Hauses verfügt über mehrere Büroräume. Mindestens ein unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu diesen. Innen wurden Schränke und ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 14:25

    POL-DN: Zwei Männer schlagen auf eine Person ein - Beide Täter vorläufig festgenommen

    Düren (ots) - Am Mittwochabend (04.01.2026) wurde ein 43-jähriger Mann im Verlauf der Aachener Straße von zwei Tätern angegriffen. Der Mann trug leichte Verletzungen davon. Gegen 20:00 Uhr war der 43-Jährige zu Fuß in der Aachener Straße unterwegs. Auf Höhe der dortigen Rurbrücke kamen ihm ein 26-jähriger Mann und ein 53-jähriger Mann entgegen. Nach jetzigem ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 14:25

    POL-DN: Verbotswidrig links abgebogen und Fußgängerin angefahren

    Düren^ (ots) - Am Mittwoch (14.01.2026) kam es im Einmündungsbereich Aachener Straße / Heinrich-Heine-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Gegen 08:06 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Kreuzau mit seinem Pkw die Aachener Straße in Fahrtrichtung August-Klotz-Straße. Auf Höhe des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren