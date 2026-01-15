PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Verbotswidrig links abgebogen und Fußgängerin angefahren

Düren^ (ots)

Am Mittwoch (14.01.2026) kam es im Einmündungsbereich Aachener Straße / Heinrich-Heine-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt.

Gegen 08:06 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Kreuzau mit seinem Pkw die Aachener Straße in Fahrtrichtung August-Klotz-Straße. Auf Höhe des Einmündungsbereichs beabsichtigte er, verbotswidrig nach links in die Heinrich-Heine-Straße abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang übersah er eine 18-jährige Fußgängerin aus Düren, die gerade die Heinrich-Heine-Straße in Richtung Rurstraße überquerte. Durch die Kollision wurde die 18-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 1000,- Euro geschätzt.

Polizei Düren
Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren

