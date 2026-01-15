PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Fahrradfahrerin nach Dooring-Unfall leicht verletzt

Düren (ots)

Bei einem sogenannten Dooring-Unfall auf der Nordstraße wurde am Mittwoch (14.01.2026) eine Frau aus Düren leicht verletzt.

Die 43-Jährige befuhr gegen 14:25 Uhr mit ihrem Fahrrad die Nordstraße in Fahrtrichtung B56. Plötzlich öffnete eine 35-jährige Frau aus Düren die Fahrertür ihres geparkten Pkw. Die Fahrradfahrerin konnte nicht rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der Tür. Sie stürzte und wurde dadurch leicht verletzt. Einen Rettungswagen benötigte die 43-Jährige nicht. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 1.200,- Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Düren nochmal darauf hin: Dooring-Unfälle sind vermeidbar: Für mehr Umsicht beim Aussteigen gibt es eine simple wie effektive Vorgehensweise: den "Holländischen Griff". Hierbei öffnen Sie die Tür Ihres Autos nicht mit der Hand, die Ihrer Tür am nächsten ist, sondern mit der anderen Hand. Sie drehen sich automatisch nach hinten, Ihr Sichtfeld erweitert sich. Durch den Schulterblick werden Radfahrende frühzeitig erkannt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 14:20

    POL-DN: Einbruch in Getränkemarkt

    Linnich (ots) - Ein Getränkemarkt auf der Jülicher Straße geriet in der Nacht zum Donnerstag (15.01.2026) in das Visier von Einbrechern. Sie drangen gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und entwendeten vermutlich Tabakwaren aus dem Kassenbereich. Gegen 01:28 Uhr meldete eine Alarmfirma der Polizei einen Einbruch in die Geschäftsräume eines Getränkemarktes in Linnich. Die wenig später eintreffenden Beamten konnten vor Ort nur noch die Folgen des Geschehens feststellen. ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 14:20

    POL-DN: Geschäftseinbruch in Hoven

    Düren (ots) - Unbekannte Tatverdächtige brachen in die Geschäftsräume einer Metzgerei auf der Birkesdorfer Straße ein und flüchteten unerkannt mit Diebesgut. Die Polizei bittet um Hinweise. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Dienstagnachmittag (13.01.2026) 15:00 Uhr bis zum frühen Mittwochmorgen (14.01.2026), 05:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen. Sie durchsuchten die ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 13:10

    POL-DN: Neun Pkw und ein Verkehrszeichen nach Verkehrsunfall beschädigt

    Düren (ots) - Am Dienstag (13.01.2026) kam es zwischen 09:10 Uhr und 09:22 Uhr im Verlauf der Straßen "Im Kleffert", der Renkerstraße bis hin zur Kreuzauer Straße zu mehreren Verkehrsunfällen. Ein 73-jähriger Fahrzeugführer hatte mit seinem Pkw neun Fahrzeuge und ein Verkehrszeichen touchiert. Nach aktuellem Sachstand ist das gesamte Unfallgeschehen auf einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren