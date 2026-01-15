Polizei Düren

POL-DN: Fahrradfahrerin nach Dooring-Unfall leicht verletzt

Düren (ots)

Bei einem sogenannten Dooring-Unfall auf der Nordstraße wurde am Mittwoch (14.01.2026) eine Frau aus Düren leicht verletzt.

Die 43-Jährige befuhr gegen 14:25 Uhr mit ihrem Fahrrad die Nordstraße in Fahrtrichtung B56. Plötzlich öffnete eine 35-jährige Frau aus Düren die Fahrertür ihres geparkten Pkw. Die Fahrradfahrerin konnte nicht rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der Tür. Sie stürzte und wurde dadurch leicht verletzt. Einen Rettungswagen benötigte die 43-Jährige nicht. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 1.200,- Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Düren nochmal darauf hin: Dooring-Unfälle sind vermeidbar: Für mehr Umsicht beim Aussteigen gibt es eine simple wie effektive Vorgehensweise: den "Holländischen Griff". Hierbei öffnen Sie die Tür Ihres Autos nicht mit der Hand, die Ihrer Tür am nächsten ist, sondern mit der anderen Hand. Sie drehen sich automatisch nach hinten, Ihr Sichtfeld erweitert sich. Durch den Schulterblick werden Radfahrende frühzeitig erkannt.

