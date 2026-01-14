PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Neun Pkw und ein Verkehrszeichen nach Verkehrsunfall beschädigt

Düren (ots)

Am Dienstag (13.01.2026) kam es zwischen 09:10 Uhr und 09:22 Uhr im Verlauf der Straßen "Im Kleffert", der Renkerstraße bis hin zur Kreuzauer Straße zu mehreren Verkehrsunfällen. Ein 73-jähriger Fahrzeugführer hatte mit seinem Pkw neun Fahrzeuge und ein Verkehrszeichen touchiert. Nach aktuellem Sachstand ist das gesamte Unfallgeschehen auf einen medizinischen Notfall zurückzuführen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen begann die Fahrt des 73-Jährigen auf einem beschrankten Parkplatz, dessen Ausfahrt in die Straße "Im Kleffert" führt. Auf dem Parkplatz selbser touchierte er zunächst zwei parkende Pkw. In der Verlängerung der Parkplatzausfahrt streifte er dann drei hintereinander am Fahrbahnrand parkende Pkw.

Im Einmündungsbereich "Im Kleffert" / Renkerstraße bog der Senior nach rechts auf die Renkerstraße ab und setzte seine Fahrt in Richtung Kreuzauer Straße fort. An der folgenden Einmündung beabsichtigte der Mann, nach links auf die Kreuzauer Straße in Fahrtrichtung Nideggener Straße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang beschädigte er ein Verkehrszeichen sowie einen weiteren am Fahrbahnrand der Kreuzauer Straße parkenden Pkw.

Einige hundert Meter später kam der Mann nach einer weiteren Kollision mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw auf der Kreuzauer Straße zum endgültigen Stillstand. Die Wucht des Aufpralls schob den getroffenen Pkw nach vorne, so dass auch zwei davor parkende Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Mit Ausnahme des Fahrzeugführers wurden keine Personen geschädigt. Der Fahrzeugführer selber wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen scheint ein internistischer Notfall ursächlich für die Irrfahrt des Rentners zu sein.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sicherten die weitläufige Unfallstelle ab. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen insbesondere im Bereich der Kreuzauer Straße.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 49.900,- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

