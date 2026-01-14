PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Trickdieben zum Opfer gefallen - die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Bereits am vergangenen Montag (12.01.2026) fiel ein Mann Trickdieben auf dem Musikschulparkplatz in Düren zum Opfer. Diese erbeuteten eine hohe Bargeldsumme, Bankkarten und Ausweisdokumente, nachdem sie den 67-jährigen Geschädigten zuvor erfolgreich abgelenkt hatten.

Der Geschädigte war gegen 12:25 Uhr zu seinem geparkten Fahrzeug zurückgekehrt, nachdem er bei einer nahegelegenen Bank eine höhere Summe Bargeld abgehoben hatte. Das in einer Tasche befindliche Geld deponierte der Geschädigte im Fahrgastraum unmittelbar hinter dem Fahrersitz und stieg in seinen Pkw. Aufgrund eines vor seinem Fahrzeug gestikulierenden Mannes, stieg der Geschädigte erneut aus und fand mehrere vor seinem Pkw auf dem Boden verteilte Geldscheine. Nachdem der Geschädigte die Scheine aufgehoben hatte, stieg er wieder in seinen Pkw und trat den Heimweg an. Erst dort bemerkte er das Fehlen der Tasche mit dem zuvor abgehobenen Geld, Bankkarten und persönlichen Dokumenten. Eine weitere Beschreibung des Mannes auf dem Parkplatz liegt aktuell nicht vor.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 13:10

    POL-DN: Zwei Tageswohnungseinbrüche in Langerwehe - Polizei bittet um Hinweise

    Langerwehe (ots) - In Langerwehe kam es am Dienstag (13.01.2026) zu zwei Tageswohnungseinbrüchen. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zwischen 07:15 Uhr und 15:15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 11:00

    POL-DN: Ohne Versicherung aber mit Betäubungsmitteln erwischt

    Düren (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am Montagmorgen (12.01.2026) fiel eine 29-jähriger Pkw-Fahrer auf, da er sein Fahrzeug ohne gültigen Versicherungsschutz führte. Bei der Kontrolle ergaben sich zudem Hinweise auf akuten Betäubungsmittelkonsum. Gegen 09:35 Uhr unterzogen die Beamten das Fahrzeug auf der Elberfelder Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass für das ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 11:00

    POL-DN: Unter Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

    Langerwehe (ots) - Beamte der Polizeiwache Düren stoppten am gestrigen Mittag (12.01.2026) einen 25-jährigen Pkw-Fahrer auf der Straße Ulhaus. Er führte seinen Pkw ohne die dafür erforderliche Fahrerlaubnis. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Verstoß gegen die Anschnallpflicht veranlasste die Beamten gegen 13:30 Uhr zur Kontrolle des Pkw. Der 25-jährige Fahrzeugführer aus Düren konnte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren