Polizei Düren

POL-DN: Trickdieben zum Opfer gefallen - die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Bereits am vergangenen Montag (12.01.2026) fiel ein Mann Trickdieben auf dem Musikschulparkplatz in Düren zum Opfer. Diese erbeuteten eine hohe Bargeldsumme, Bankkarten und Ausweisdokumente, nachdem sie den 67-jährigen Geschädigten zuvor erfolgreich abgelenkt hatten.

Der Geschädigte war gegen 12:25 Uhr zu seinem geparkten Fahrzeug zurückgekehrt, nachdem er bei einer nahegelegenen Bank eine höhere Summe Bargeld abgehoben hatte. Das in einer Tasche befindliche Geld deponierte der Geschädigte im Fahrgastraum unmittelbar hinter dem Fahrersitz und stieg in seinen Pkw. Aufgrund eines vor seinem Fahrzeug gestikulierenden Mannes, stieg der Geschädigte erneut aus und fand mehrere vor seinem Pkw auf dem Boden verteilte Geldscheine. Nachdem der Geschädigte die Scheine aufgehoben hatte, stieg er wieder in seinen Pkw und trat den Heimweg an. Erst dort bemerkte er das Fehlen der Tasche mit dem zuvor abgehobenen Geld, Bankkarten und persönlichen Dokumenten. Eine weitere Beschreibung des Mannes auf dem Parkplatz liegt aktuell nicht vor.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

