POL-GE: Böller auf Streifenwagen geworfen - Polizisten stellen 16-Jährigen

Gelsenkirchen (ots)

Ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Widerstand vom Montag, 29. Dezember 2025, haben für einen 16-Jährigen nun strafrechtliche Konsequenzen. Als Polizeibeamte gegen 9.05 Uhr über die Overwegstraße in Schalke fuhren, warf der 16 Jahre alte Tatverdächtige aus Gelsenkirchen unweit der kreuzenden Gewerkenstraße einen Knallkörper in Richtung des Streifenwagens, der in Höhe der Beifahrerseite des Einsatzfahrzeuges detonierte. Die Beamten verfolgten den flüchtenden Gelsenkirchener, der zunächst erfolglos versuchte, sich in einem Gebüsch zu verstecken. Anschließend setzte der Jugendliche seine Flucht über einen Supermarktparkplatz fort, ehe er von den Polizisten gestellt wurde. Hier nahm der 16-Jährige den Einsatzkräften gegenüber eine kampfbereite Haltung ein und leistete Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme. Die Beamten fixierten den Jugendlichen und stellten seine Personalien fest. Danach konnte der Jugendliche, der bei dem Fluchtversuch leicht verletzt wurde, seinen Weg fortsetzen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

