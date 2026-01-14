PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw

Düren (ots)

In Rölsdorf kam es am gestrigen Dienstag (13.01.2025) auf der Monschauer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Ein beteiligtes Kind blieb unverletzt.

Gegen 17:10 Uhr fuhr ein 33-jähriger Dürener mit seinem Pkw auf der Monschauer Straße in Richtung Rölsdorf. Auf Höhe der Hausnummer 79 warteten zwei Pkw verkehrsbedingt, weil der vordere links auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen wollte. Dies bemerkte der 33-Jährige zu spät und fuhr auf den hinteren Pkw auf. Das Auto der 20-Jährigen aus Merzenich wurde dann noch auf den Wagen einer 45 Jahre alten Frau aus Düren geschoben.

Verletzt wurde nur die Beifahrerin des Unfallverursachers; eine 29-jährige Dürenerin. Ein Kind, das sich mit im gleichen Auto befunden hatte, blieb unverletzt.

Der Sachschaden wird auf etwa 5500 Euro geschätzt. Der Pkw des 33-Jährigen und der Wagen der 20-Jährigen mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

