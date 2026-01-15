Polizei Düren

POL-DN: Geschäftseinbruch in Hoven

Düren (ots)

Unbekannte Tatverdächtige brachen in die Geschäftsräume einer Metzgerei auf der Birkesdorfer Straße ein und flüchteten unerkannt mit Diebesgut. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Dienstagnachmittag (13.01.2026) 15:00 Uhr bis zum frühen Mittwochmorgen (14.01.2026), 05:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten, brachen eine Kasse auf und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag aus dieser. Die Kriminalpolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell