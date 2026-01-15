PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Getränkemarkt

Linnich (ots)

Ein Getränkemarkt auf der Jülicher Straße geriet in der Nacht zum Donnerstag (15.01.2026) in das Visier von Einbrechern. Sie drangen gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und entwendeten vermutlich Tabakwaren aus dem Kassenbereich.

Gegen 01:28 Uhr meldete eine Alarmfirma der Polizei einen Einbruch in die Geschäftsräume eines Getränkemarktes in Linnich. Die wenig später eintreffenden Beamten konnten vor Ort nur noch die Folgen des Geschehens feststellen. Unbekannte Täter hatten gewaltsam die Zugangstüren geöffnet und aus dem Kassenbereich des Marktes vermutlich Tabakwaren entwendet. Regale im Kassenbereich wurden dabei umgerissen. Noch vor Eintreffen der Polizei waren sie dann unerkannt vom Tatort geflüchtet. Zum Diebesgut und zur Höhe des Schadens konnten bei der Tatortaufnahme vor Ort keine detaillierten Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 14:20

    POL-DN: Geschäftseinbruch in Hoven

    Düren (ots) - Unbekannte Tatverdächtige brachen in die Geschäftsräume einer Metzgerei auf der Birkesdorfer Straße ein und flüchteten unerkannt mit Diebesgut. Die Polizei bittet um Hinweise. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Dienstagnachmittag (13.01.2026) 15:00 Uhr bis zum frühen Mittwochmorgen (14.01.2026), 05:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen. Sie durchsuchten die ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 13:10

    POL-DN: Neun Pkw und ein Verkehrszeichen nach Verkehrsunfall beschädigt

    Düren (ots) - Am Dienstag (13.01.2026) kam es zwischen 09:10 Uhr und 09:22 Uhr im Verlauf der Straßen "Im Kleffert", der Renkerstraße bis hin zur Kreuzauer Straße zu mehreren Verkehrsunfällen. Ein 73-jähriger Fahrzeugführer hatte mit seinem Pkw neun Fahrzeuge und ein Verkehrszeichen touchiert. Nach aktuellem Sachstand ist das gesamte Unfallgeschehen auf einen ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 13:10

    POL-DN: Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw

    Düren (ots) - In Rölsdorf kam es am gestrigen Dienstag (13.01.2025) auf der Monschauer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Ein beteiligtes Kind blieb unverletzt. Gegen 17:10 Uhr fuhr ein 33-jähriger Dürener mit seinem Pkw auf der Monschauer Straße in Richtung Rölsdorf. Auf Höhe der Hausnummer 79 warteten zwei Pkw verkehrsbedingt, weil der vordere links auf den Parkplatz eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren