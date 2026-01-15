Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Getränkemarkt

Linnich (ots)

Ein Getränkemarkt auf der Jülicher Straße geriet in der Nacht zum Donnerstag (15.01.2026) in das Visier von Einbrechern. Sie drangen gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und entwendeten vermutlich Tabakwaren aus dem Kassenbereich.

Gegen 01:28 Uhr meldete eine Alarmfirma der Polizei einen Einbruch in die Geschäftsräume eines Getränkemarktes in Linnich. Die wenig später eintreffenden Beamten konnten vor Ort nur noch die Folgen des Geschehens feststellen. Unbekannte Täter hatten gewaltsam die Zugangstüren geöffnet und aus dem Kassenbereich des Marktes vermutlich Tabakwaren entwendet. Regale im Kassenbereich wurden dabei umgerissen. Noch vor Eintreffen der Polizei waren sie dann unerkannt vom Tatort geflüchtet. Zum Diebesgut und zur Höhe des Schadens konnten bei der Tatortaufnahme vor Ort keine detaillierten Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell