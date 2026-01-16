Polizei Düren

POL-DN: Ein Gebäude, zwei Einbrüche - die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Zwischen Dienstag (13.01.2026, 14:00 Uhr) und Donnerstag (15.01.2026, 07:40 Uhr) geriet ein gemischt genutztes Mehrfamilienhaus in der Peterstraße in das Visier von Einbrechern.

Das Erdgeschoss des Hauses verfügt über mehrere Büroräume. Mindestens ein unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu diesen. Innen wurden Schränke und Schubladen auf der Suche nach Diebesgut durchwühlt. Weiterhin wurde eine Wohnung im ersten Obergeschoss von mindestens einer unbekannten Person angegangen. Zu dieser verschafften sich der oder die Täter erneut gewaltsam Zutritt und durchwühlten diverse Räumlichkeiten. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Peterstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell