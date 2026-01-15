PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Zwei Männer schlagen auf eine Person ein - Beide Täter vorläufig festgenommen

Düren (ots)

Am Mittwochabend (04.01.2026) wurde ein 43-jähriger Mann im Verlauf der Aachener Straße von zwei Tätern angegriffen. Der Mann trug leichte Verletzungen davon.

Gegen 20:00 Uhr war der 43-Jährige zu Fuß in der Aachener Straße unterwegs. Auf Höhe der dortigen Rurbrücke kamen ihm ein 26-jähriger Mann und ein 53-jähriger Mann entgegen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen schlugen die beiden entgegenkommenden Männer plötzlich auf den 43-Jährigen ein, sodass dieser zu Boden fiel. Am Boden liegend traten und schlugen sie weiter auf den Mann ein. Ein Zeuge wurde auf die Auseinandersetzung aufmerksam und ging dazwischen, um die Parteien voneinander zu trennen. Die hinzugerufene Polizei konnte die beiden Täter am Tatort antreffen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 26-jährigen Täter einen Wert von 1,2 Promille. Bei dem 53-jährigen Täter ergab der Test einen Wert von 2,36 Promille. Weiterhin verfügt der 53-Jährige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Beide Täter wurden vorläufig festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind aktuell noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der 43-jährige Geschädigte wurde durch den Angriff leicht verletzt, benötigte aber keinen Rettungswagen.

Original-Content von: Polizei Düren

