Polizei Düren

POL-DN: Mit dem Leichtkraftrad gestürzt und in den Gegenverkehr gerutscht

Langerwehe (ots)

Am Donnerstagmorgen (15.01.2026) geriet der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades aus Inden auf der L12n in Höhe der Autobahnauffahrt zu Fall und rutschte in den Gegenverkehr. Zur medizinischen Versorgung wurde er leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Gegen 06:55 Uhr war der Jugendliche auf der L12n von Inden auf dem Weg zur Schule nach Düren. In Höhe der Anschlussstelle Langerwehe verlor er beim Verlassen des dortigen Kreisverkehrs die Kontrolle über sein Zweirad und kam zu Fall. Mit seinem Kraftrad rutschte er auf den Fahrstreifen für den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Pkw einer 31-jährigen Frau aus Düren. Der 16-Jährige verletzte sich durch die Kollision leicht. Der Rettungsdienst verbrachte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Fahrerin des Pkw kam mit dem Schrecken davon. An den Fahrzeugen der Beteiligten entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8.500,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

