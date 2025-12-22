PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 19.12.2025 bis zum 21.12.2025

Trier (ots)

Mit insgesamt 152 erfassten Einsatzlagen (davon 49 Strafanzeigen und 18 Verkehrsunfälle) liegt ein ereignisreiches Wochenende hinter den Beamten der PI Trier. Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:

Fahrer fährt über rote Ampel - 1,9 Promille

Trier, 21.12.2025 - In den frühen Morgenstunden gegen 03:00 Uhr stellten Polizeibeamte im Rahmen einer Streifenfahrt in der Metzer Allee in Trier zunächst einen PKW an einer roten Ampel fest. Dieser hielt zunächst an der roten Ampel, fuhr jedoch nach einigen Augenblicken trotz weiterhin bestehender Rotphase weiter und überquerte die Ampel. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle entschuldigte sich der Fahrer für den begangenen Verstoß. Während der Kontrolle nahmen die Einsatzkräfte deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille.

Trunkenheitsfahrt in Trierweiler - 2,16 Promille

Trier, 20.12.2025 - In den frühen Morgenstunden gegen 01:00 Uhr fiel einer Streifenbesatzung während der Streifentätigkeit im Bereich Im Keitelsberg in Trierweiler ein Pkw auf, der dem Streifenwagen entgegenfuhr. Als der Fahrzeugführer den entgegenkommenden Streifenwagen bemerkte, bremste er deutlich ab und setzte seine Fahrt in auffällig langsamer Geschwindigkeit fort. In Folge dessen wurde der Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle nahmen die eingesetzten Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch beim Fahrzeugführer wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass Alkohol am Steuer die Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeit erheblich beeinträchtigt und ein hohes Risiko für schwere Verkehrsunfälle darstellt. Bereits geringe Mengen Alkohol können zu gefährlichen Situationen für den Fahrer selbst sowie für andere Verkehrsteilnehmer führen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Trier
Telefon: 0651-983-0
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

