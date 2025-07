Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Automat aufgebrochen

Ein Zeuge ertappte die Täter am Freitag in Laupheim bei der Tat. Der Unbekannte konnte allerdings flüchten.

Ulm (ots)

Um 2.40 Uhr hörte ein Anwohner in der Danziger Straße verdächtige Geräusche. Die kamen aus Richtung Straße und der Zeuge ging deshalb nach Draußen. Dabei konnte er an einem Kaugummiautomaten eine "dunkle Gestalt" feststellen. Die hatte sich wohl mit einem unbekannten Gegenstand an dem Automaten zu schaffen gemacht. Nach Ansprache durch den Zeugen flüchtete die Person zu Fuß, eine sofortige Fahndung verlief ergebnislos. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen wegen versuchten schweren Diebstahls aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf mehrere hundert Euro.

++++1448085

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell