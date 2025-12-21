PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Unbekannter Täter entfernt einen Gullydeckel in der Schönbornstraße

Trier (ots)

Am 19.12.2025 um 18:13 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Trier die Mitteilung über einen offenen Kanal in der Schönbornstraße in Trier (in unmittelbarer Nähe zur dortigen Bahnunterführung) ein. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine bislang unbekannte Person den Deckel des Straßenablaufs entfernt hat. Fahrzeuge sind glücklicherweise nicht in das Kanalloch gefahren. Der Gullydeckel konnte etwa 50 Meter entfernt, in der Nähe einer Bushaltestelle in der Kürenzer Straße, aufgefunden und wieder ordnungsgemäß eingesetzt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier Polizeiinspektion Trier Telefon: 0651-98344150 pitrier.wache@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 20.12.2025 – 15:42

    POL-PDTR: Diebstahl eines E-Scooter

    Birkenfeld (ots) - Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet um sachdienliche Hinweise zum Diebstahl eines E-Scooters am Freitagmorgen, den 19.12.2025. Das Fahrzeug wurde zu Unterrichtszeiten am Schulzentrum in Birkenfeld, im Bereich des Kreisverkehrs in der Brechkaul, entwendet. Es handelt sich um einen schwarzen Xiaomi E-Scooter. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Birkenfeld, unter der Ruf-Nummer 06782-9910 ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 12:42

    POL-PDTR: Präparierte Tierköder

    Idar-Oberstein - Nahbollenbach (ots) - Am Abend des 19.12.2025 wurden im Idar-Obersteiner Ortsteil Nahbollenbach, auf einem Grundstück in der Mühlenstraße, mehrere mit Cuttermesserklingen präparierte Lyonerstückchen aufgefunden. Die Finderin sowie deren Hunde blieben hierbei unverletzt. Tierhalter, die in dem Bereich wohnhaft sind, werden um besondere Vorsicht gebeten. Zeugen, die im Bereich der Mühlenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren