Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines E-Scooter

Birkenfeld (ots)

Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet um sachdienliche Hinweise zum Diebstahl eines E-Scooters am Freitagmorgen, den 19.12.2025. Das Fahrzeug wurde zu Unterrichtszeiten am Schulzentrum in Birkenfeld, im Bereich des Kreisverkehrs in der Brechkaul, entwendet. Es handelt sich um einen schwarzen Xiaomi E-Scooter.

Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Birkenfeld, unter der Ruf-Nummer 06782-9910 oder jede andere Polizeidienststelle.

