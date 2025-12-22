Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährdung einer Fußgängerin am Zebrastreifen

Trier-Ruwer (ots)

Am 18.12.2025 kam es gegen 07 Uhr in der Rheinstraße in Trier-Ruwer auf Höhe der dortigen Fleischerei zu einer Gefährdung einer Fußgängerin.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte eine Frau den dortigen Zebrastreifen, als sich aus Richtung Kenn ein dunkler Mini näherte. Zu diesem Zeitpunkt hielt in gleicher Fahrtrichtung hinter dem Zebrastreifen ein Linienbus an der Haltestelle. Nach kurzzeitigem Abbremsen beschleunigte der Mini, vermutlich um zügig den haltenden Bus zu passieren. Dabei übersah der Fahrer oder die Fahrerin mutmaßlich die querende Frau, sodass es beinahe zum Zusammenstoß kam. Erst im letzten Moment bemerkte der Fahrer/die Fahrerin die Frau und wich ihr aus. Zu einem Unfall kam es daher nicht. Der Mini-Fahrer/Fahrerin setzte daraufhin unvermittelt seine Fahrt fort. Die Polizei Schweich hat Ermittlungen zu diesem Vorfall aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten Mini und dessen Fahrer/Fahrerin geben können, sich bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden.

