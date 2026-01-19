PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Drogenfahrt ohne Fahrerlaubnis

Linnich (ots)

Im Rahmen des Streifendienstes führten Beamte der Polizeiwache Jülich in der Nacht zu Montag (19.01.2026) eine gezielte Verkehrskontrolle im Stadtgebiet durch.

Gegen 01:25 Uhr fiel den Einsatzkräften auf der Rurdorfer Straße ein Pkw auf, dessen rechtes Abblendlicht defekt war. Das Fahrzeug war aus der Kirschstraße kommend in Fahrtrichtung L 228 unterwegs und wurde daraufhin angehalten.

Am Steuer saß ein 51-jähriger Mann aus Moers. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Der Mann erklärte sich freiwillig mit der Durchführung eines Drogenvortests einverstanden. Dieser reagierte unmittelbar positiv auf Amphetamine. Eine Erklärung für das Zustandekommen des positiven Testergebnisses konnte der Betroffene nicht geben.

Im weiteren Verlauf der Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem 51-Jährigen jedoch eine geringe Menge Amphetamine fest, die er in seinem Fahrzeug mitführte. Eine Überprüfung in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab zudem, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobe angeordnet. Gegen den Mann wurden zwei separate Strafanzeigen gefertigt - wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Weiterfahrt mit Kraftfahrzeugen wurde ihm untersagt. Das zuständige Straßenverkehrsamt wurde informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

