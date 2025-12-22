HZA-R: Zoll aus Furth im Wald stellt über 13.000 unversteuerte Zigaretten bei Kontrolle auf der A3 sicher

Hauptzollamt Regensburg

Bei einer Zollkontrolle auf der A3 bei Straubing-Bogen stellten Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege Furth im Wald vor Kurzem 13.480 unversteuerte Zigaretten sicher. Gegen zwei Reisende wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Steuerhinterziehung eingeleitet.

Die Zöllner kontrollierten einen Kleintransporter mit rumänischer Zulassung, der mit insgesamt acht erwachsenen Personen besetzt war. Der 48-jährige Fahrer und seine 47-jährige Beifahrerin gaben zunächst an, keine Zigaretten mitzuführen.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs entdeckten die Beamten mehrere Verstecke. In einem Hohlraum unter dem Beifahrersitz befanden sich 3.800 Zigaretten, weitere 9.680 Zigaretten waren unter der Verkleidung des Dachhimmels versteckt. Die Zigaretten waren mit bulgarischen Steuerzeichen versehen und damit in Deutschland nicht versteuert. Der Fahrer und die Beifahrerin erklärten, dass die aufgefundenen Zigaretten ihnen zuzuordnen seien.

Der entstandene Steuerschaden beläuft sich auf 2.557,12 Euro. Zur Sicherung der zu erwartenden Geldstrafe sowie der Kosten des Strafverfahrens setzten die Zollbediensteten eine Sicherheitsleistung in Höhe von insgesamt 2.000 Euro fest.

Nach Abschluss der zollrechtlichen Maßnahmen konnten alle Reisenden ihre Fahrt fortsetzen.

"Wer die zulässigen Reisefreimengen überschreitet, ist verpflichtet, die mitgeführten Zigaretten beim Zoll anzumelden und nachzuversteuern. Verstöße können mit empfindlichen Geld- oder Freiheitsstrafen geahndet werden", erklärt René Matschke, Leiter des Hauptzollamts Regensburg.

