POL-DN: Über Rot gefahren - Polizei stoppt Alkoholfahrt

Düren (ots)

Am Samstagabend (17.01.2026) stellte die Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle fest, dass ein 28-jähriger Pkw-Fahrer offenbar vor Fahrtantritt Alkohol zu sich genommen hatte.

Gegen 22:30 Uhr wurden die Polizisten auf den Fahrzeugführer aufmerksam, weil dieser im Kreuzungsbereich Zehnthofstraße / Schenkelstraße eine Rotlicht zeigende Ampel missachtete. Im Zuge der Bismarckstraße konnte der 28-Jährige daraufhin angehalten und kontrolliert werden. Während des Gesprächs mit dem Verkehrsteilnehmer stellten die Beamten einen Alkoholgeruch in dessen Atemluft fest. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,8 Promille. Dem 28-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt.

