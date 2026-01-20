PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Brand in Räumlichkeiten eines deutsch-türkischen Kulturvereins

Düren (ots)

In der Nacht zum Dienstag (20.01.2026) kam es gegen 00:30 Uhr zu einem Brand in den Räumlichkeiten eines deutsch-türkischen Kulturvereins in der Schüllsmühle. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr, die kurz nach Eingang der Meldung eintraf, brachte den Brand in dem Flachbau rasch unter Kontrolle und verhinderte eine Ausbreitung. Zum Einsatzzeitpunkt befanden sich keine Personen im Gebäude. Verletzt wurde niemand. Das Feuer verursachte Schäden am Mobiliar und am Gebäude selber. Die Schadenshöhe steht aktuell noch nicht fest.

Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort; auch Kräfte des Polizeipräsidiums Aachen unterstützen die Beamten. Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

