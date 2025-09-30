Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen/Schwerte/Hagen - Polizisten des PP Hagen stoppen BMW mit 2 Kilogramm Haschisch an Bord

Wermelskirchen/Schwerte/Hagen (ots)

Am vergangenen Mittwoch (24.09.) sind drei Beamte des Polizeipräsidiums Hagen gegen 13:15 Uhr mit einem Dienstkraftfahrzeug im Bereich der B 236 in Schwerte auf ein verdächtiges Fahrzeug der Marke BMW aufmerksam geworden.

Die Beamten waren eigentlich auf der Rückfahrt von einer Fortbildungsveranstaltung, bemerkten jedoch während der Fahrt einen deutlichen Cannabis-Geruch aus dem Pkw vor ihnen.

Als die Beamten mit dem Pkw auf gleicher Höhe waren, sahen sie zudem, dass der Fahrer offenbar am Steuer seines Wagens einen Joint konsumierte.

Die Beamten folgten dem Pkw über die BAB 1 in Fahrtrichtung Köln, bis sie zwischen Wermelskirchen und Burscheid, in Höhe der Sengbachtalsperre, den Pkw in einer Nothaltebucht stoppen konnten.

Noch während der Anhaltevorgangs konnten die Beamten erkennen, wie der Fahrer mehrere Gegenstände aus dem Fenster warf. Im Rahmen der Kontrolle fanden die Beamten die Gegenstände außerhalb des Fahrzeugs auf der Fahrbahn vor. Dabei handelte es sich um mehrere Pakete mit Haschisch, die insgesamt ein Gewicht von circa 2 Kilogramm wogen. Im Fahrzeug des 24-jährigen Dortmunders wurde zudem dealertypisches Verpackungsmaterial und ein fünfstelliger Bargeldbetrag aufgefunden.

Bei der Durchsuchung seiner Person wurden zwei Mobiltelefone entdeckt, die genau wie die Betäubungsmittel und das Bargeld sichergestellt wurden.

Es wurde wegen des Verdachts einer Fahrt unter berauschenden Mitteln eine Blutprobenentnahme angeordnet und anschließend wurde der Mann wegen des Besitzes sowie des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen. Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden noch am gleichen Nachmittag durch das Kriminalkommissariat 1 der Polizei Rhein-Berg übernommen.

Nach Abschluss der Ermittlungen kam der Beschuldigte zunächst wieder auf freien Fuß. (ct)

