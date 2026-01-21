Polizei Düren

POL-DN: Zimmerbrand mit tragischen Folgen

Bild-Infos

Download

Jülich (ots)

Nach einem Zimmerbrand am frühen Mittwochmorgen (21.01.2026) in der Adenauerstraße konnte die Feuerwehr eine Bewohnerin der betroffenen Wohnung zunächst schwerverletzt bergen. Die Frau verstarb wenig später in einem nahegelegenen Krankenhaus.

Gegen 04:35 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Zimmerbrand in Bourheim aus. Eine Anwohnerin des Hauses hatte starken Brandgeruch und Qualm im Haus bemerkt. Bereits bei Eintreffen der Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung aus dem Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses erkennbar. Der Feuerwehr gelang es nach Betreten der betroffenen Wohnung zunächst eine bewusstlose Bewohnerin aus der Wohnung zu retten und zur weiteren medizinischen Versorgung einem nahegelegenen Krankenhaus zuzuführen. Dort verstarb die Frau einige Zeit später. Weitere Hausbewohner wurden nicht verletzt. Mehrere Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus wurden durch das Brandereignis unbewohnbar. Es entstand hoher Sach- und Gebäudeschaden.

Der Brandort wurde im Zuge der Tatortaufnahme beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brand- bzw. Todesursache der Frau aufgenommen. Die Ermittlungen, auch am Brandort, dauern zur Stunde an. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell