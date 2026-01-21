Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall an der Kreuzung L226/L366 - Eine Person leicht verletzt

Linnich (ots)

Am Dienstag (20.01.2026) kam es gegen 07:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der L226/L366. Ein 63-jähriger Mann aus Niederkrüchten befuhr die L226 aus Fahrtrichtung Hottorf kommend und beabsichtigte, nach links auf die L366 in Fahrtrichtung Jülich abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 80-jähriger Mann aus Linnich die L226 aus Richtung Linnich kommend in Fahrtrichtung Titz.

Beim Abbiegevorgang übersah der 63-Jährige den entgegenkommenden Pkw des 80-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 80-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 63-Jährige blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Nach Abschluss der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn durch die eingesetzten Polizeibeamten wieder freigegeben. Für die Dauer der Maßnahmen war der betroffene Bereich voll gesperrt; eine Verkehrsableitung wurde eingerichtet.

